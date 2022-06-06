التراس: مذكرة تفاهم مع شركة إيطالية لتوطين التكنولوجيا بالصناعات الدفاعية

أكّد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية التعاون والشراكة مع الخبرات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهيئة بأهمية توطين التكنولوجيا وزيادة نسب المكوّن المحلي في الصناعات الدفاعية.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين العربية للتصنيع وشركة «راينميتال» الإيطالية العالمية.

التراس: تدريب الكوادر البشرية على أحدث نظم التدريب الرقمية

في هذا الصدد، أشاد التراس بالخبرات التي تتمتع بها شركة «راينميتال» الإيطالية العالمية، معربًا عن تطلع الهيئة العربية للتصنيع لتعزيز مجالات التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، مضيفًا أنَّ مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة في صناعات الدفاع المتطورة.

رئيس «راينميتال» يشيد بخبرات الهيئة العربية للتصنيع

من جهته، أشاد آليساندرو إركولاني الرئيس التنفيذي لشركة «راينميتال» الإيطالية العالمية، بخبرات الهيئة العربية للتصنيع والإمكانيات التصنيعية والبشرية وقدرتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى معدلات للتصنيع المحلي، وفقًا لنظم الجودة العالمية في مجال الصناعات الدفاعية، مؤكّدًا أنَّ السوق المصرية كبير وواعد، ويشكّل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية.