«الطرق والكباري»: تجهيز مواقف لسيارات الميكروباص أسفل الطريق الدائري

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري تمتد لـ110 كيلومترات، مشيرا إلى أن إجمالي معدلات التنفيذ بها وصلت إلى 93%، كما بلغت نسبة تنفيذ عدد كبير من القطاعات الفرعية بالطريق الدائري 100%.

وذكر رئيس الهيئة، أنه سيتم ترسيم 57 محطة على طوال الطريق الدائري لتسيير الأتوبيس الترددي، والذي سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، موضحًا أنّ جائحة كورونا لم يكن لها أي تأثير أثناء تنفيذ أعمال التطوير.

تجهيز مواقف أسفل الطريق الدائري

وأكد «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جار تجهيز مواقف أسفل الطريق الدائري لسيارات الميكروباص عند محطات الأتوبيس الترددي لنقل الركاب، مشيرا إلى أنه سيتم منع سير الميكروباص على الطريق الدائري بداية من ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون بديلًا للميكروباص، وسيكون له محطات عند التقاطعات الرئيسية، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح رئيس الطرق والكباري أن جميع مناطق مشروع الطريق الدائري ومعداته يتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، وضمان انتظام وسير العمل.

وذكر أن الهدف من تطوير وتوسعة الطريق الدائري، القضاء نهائيًا على الاختناقات المرورية بالقاهرة الكبرى، وأن الدائري يضم حاليًا أكثر من 7 حارات.

الأتوبيس الترددي بديل الميكروباص على الطريق الدائري

وأشار «مصطفى» إلى أن الأتوبيس الترددي سيكون بديل الميكروباص أعلى الطريق الدائري، والذي سيخفف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، موضحا أنه سيتم السماح بسير النقل على الطريق الدائري من الثانية عشرة منتصف الليل إلى السادسة صباحا، بشكل يومي، منوها بأن جائحة فيروس كورونا لم ولن تعطل انتهاء تنفيذ تطوير مشروع الدائري.