غلق كلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من محور اللبيني لمدة شهر

أعلنت محافظة الجيزة الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري للقادم من محور اللبيني لمدة شهر، وذلك في إطار تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد، وحتى طريق المنصورية ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل، إذ تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى والشركة المنفذة للأعمال بتنفيذ أعمال التوسعة الخاصة بمطلع الطريق الدائري «القوس الشرقي المنيب» للقادم من محور اللبيني والمؤدي إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحي، وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة.

الإغلاق مستمر لمدة شهر

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان لها، بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمطلع الطريق الدائري في الاتجاه المشار إليه، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25/5/2022م، وحتى صباح الخميس الموافق 23/6/2022م، على أن تتم الأعمال على مدار الــ24 ساعة.

توجيهات لرؤساء الأحياء

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة باتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور ومنع التكدسات بمحيط الأعمال.

ولفتت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والشركة المنفذة أجرت التحويلات المرورية التالية:

- حركة المركبات القادمة من محور اللبيني وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه مناطق طريق المنصورية، والطريق السياحي ستقوم باستكمال السير بالطريق السطحي لمحور اللبيني، ثم الدخول يسارًا من أسفل المطلع المشار إليه اتجاه طريق المريوطية.

- الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع القادم من طريق المريوطية (القادم من شارع الهرم) للاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيب.

- استكمال السير لمسافة 450 مترًا أعلى الطريق الدائري حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل وصلة المريوطية، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحي.

تجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بتنفيذ تعليمات اللجان المرورية، وإتباع اللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال تفاديًا للتكدسات.