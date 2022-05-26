«التعمير والإسكان» يحقق 7.8% نموا في أرباح أول 3 أشهر قبل الضرائب

قال حسن غانم رئيس بنك التعمير والإسكان، إن ودائع العملاء لدى البنك المملوك للدولة، زادت بمقدار 7.2 مليار جنيه بنسبة نمو 11.4% مقارنة بنهاية العام الماضي، علاوةً على أن نسبة القروض شهدت نمواً إلى نسبة ودائع العملاء، بنحو 40.8%، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهت الاقتصاد العالمي والمحلي.

«غانم»: معدل كفاية رأس المال تجاوز الحد الرقابي المقرر

أضاف «غانم» في بيان، أنَّ معدل كفاية رأس المال تجاوز الحد الرقابي المقرر مسجلاً 23.47% في الربع الأول من العام الجاري، موضحاً أن عائد القروض والإيرادات المشابهة زاد بنسبة 25.5%، كما أن محفظة القروض ارتفعت بنسبة 6.8% خلال الربع المذكور.

وتحدث رئيس البنك الحكومي، أنَّ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زاد 39.7%، وإجمالي قروض العملاء وتسهيلاتهم الائتمانية شهدت زيادة 2 مليار جنيه، نتيجة لارتفاع القروض المقدمة سواء للأفراد والشركات بنسبة 6.4% و5.9% على الترتيب نفسه.

أرباح بنك التعمير والإسكان وصلت لـ878 مليون جنيه قبل الضرائب

وأشار رئيس بنك التعمير والإسكان، إلى أن البنك حقق 878 مليون جنيه ربحا قبل الضرائب والمخصصات، مقارنة بـ814 في الربع المماثل العام الماضي، لافتاً إلى أن توزيعات الربحية زادت 2.4% في الربع الأول.

ارتفاع عدد العملاء والحصة السوقية للبنك خلال الربع الأول من العام الجاري

تحدث رئيس البنك الحكومي، عن ارتفاع عدد العملاء والحصة السوقية خلال الربع المذكور، بدعم من دخول شرائح جديدة من المتعاملين، وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي للتحول الرقمي تشهد نمواً نتيجة لإطلاق الخدمات الإلكترونية التي وصلت أكثر من 50 خدمة للعملاء.

وأوضح رئيس بنك التعمير والإسكان، أن الدولة تتبنى استراتيجية تهدف إلى دمج غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية، والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتحقيق الشمول المالي لجميع الفئات.