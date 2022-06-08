كيف انتصرت مصر على قوى الشر في عهد الرئيس السيسي؟.. فيديو يكشف التفاصيل

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف انتصرت مصر على قوى الشر في عهد الرئيس السيسي؟»، حيث قادت الدولة المصرية حروب ومواجهات عديدة قادتها الدولة المصرية للحفاظ على الشعب المصري الذي وقف بجوار مؤسساته وجيشه وشرطته وقيادته من أجل محاربة تلك الجماعات الإرهابية.

مصر في مقدمة الدول التي واجهتى الإرهاب

وكان الملف الأمني والقضاء على الإرهاب من أبرز الملفات الشاهدة على النجاحات التي حققتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد بذلت الدولة المصرية جهودا كبيرة في ملف مكافحة الإرهاب على الكثير من الأصعدة الداخلية والخارجية والتي جعلت مصر في مقدمة الدول التي تكافح الإرهاب وكانت نموذجا لكل دول العالم في الحرب على جماعات إرهابية سعت بتمويل ودعم من دول معادية للنيل من مقدرات الدولة المصرية إلا أنّ مخططاتهم باءت بالفشل.

تحركات الدولة المصرية أوقفت المخططات الإرهابية

وحاولت الجماعات الإرهابية إسقاط وتدمير الدولة المصرية وتنفيذ مخططاتها التدميرية إلا أنّ الجهود والتحركات التي قامت بها الدولة المصرية أوقفت جميع تلك المخططات الإرهابية وكبلت تلك الجماعات خسائر عديدة طوال تلك السنوات، وعلى مدار 8 أعوام نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في كسر شوكة الإرهابيين ودحر الجماعات التكفيرية والإرهابية، سواء في سيناء أو في جميع أنحاء البلاد عبر بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب.