الأزهر يشيد ببسالة قواتنا المسلحة وجهودها في مكافحة الإرهاب

أشاد الأزهر الشريف بجهود قواتنا المسلحة المتواصلة، وبسالة أبطالها الشرفاء في القضاء على الجماعات الإرهابية، والثأر لدماء شهدائنا الأبرار، من خلال ملاحقة ومحاصرة أفراد تلك الجماعات الإرهابية، لاقتلاع جذورها من أرض سيناء الغالية.

القضاء على الجماعات الإرهابية

وأكد الأزهر وقوفه ودعمه الكامل للجيش المصري العظيم من أجل تطهير أرض سيناء والحفاظ على الوطن من عبث تلك الجماعات الإرهابية التي سعت في الأرض فسادا وظلما، وعمدت على تشويه صورة الدين، مشددا على أن الإسلام بريء مما تمارسه هذه الجماعات المنحرفة من قتل وسفك للدماء البريئة وترويع للآمنين.

شيخ الأزهر يعزي أسر الشهداء

وتقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لأسر أبطالنا شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا خلال تلك العمليات، داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويربط على قلوب أمهاتهم، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.