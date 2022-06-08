«المفوضية الأوروبية»: نعد تشريعات للحجز على أصول روسية لإعمار أوكرانيا

أفاد موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس المجلس الأوروبي أكد أن المجلس بصدد إعداد تشريعات للحجز على أصول روسية لإعادة إعمار أوكرانيا.

تعزيز القدرات الدفاعية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن أوروبا ستنفق 200 مليار يورو لتعزيز القدرات الدفاعية خلال عامين.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على روسيا، وصلت إلى 6 حزم اقتصادية، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

عقوبات اقتصادية

وكانت من آخر العقوبات المفروضة على روسيا هي الحد من الاعتماد على الغاز الروسي، حيث أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده سوف تتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي بشكل نهائي بحلول نهاية العام الجاري.