شبكة الطرق.. مشاريع وضعت مصر على خارطة التنمية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شبكة الطرق.. مشاريع وضعت مصر على خارطة التنمية»، جاء فيه أنّ مصر حققت العديد من الجوائز الدولية في مجال النقل، كما تقدمت 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية بفضل جودة البنية التحتية، وحصلت على الجائزة المميزة من بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق.

قطاع النقل والمواصلات على رأس أولويات الدولة

وأوضح التقرير، أنّ الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت قطاع النقل والمواصلات على رأس أولوياتها، ما ظهر واضحا خلال الـ8 سنوات الماضية، حيث انطلقت خطة التطوير والتحديث لقطاعات النقل كافة، ما أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر في المؤشرات العالمية في جودة الطرق.

التوسع في وسائل النقل لربط مصر إقليميا ودوليا

وأضاف التقرير، أنّ رؤية الدولة المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة، بتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية جرى اتباع سياسة مرنة ومتطورة وشاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.