«الكهرباء»: مصر كانت تعيش واقعا مظلما قبل 2014 (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ مصر كانت تعيش واقعا مظلما فيما يتعلق بملف الكهرباء قبل عام 2014، موضحًا: «لم يكن أحد يتوقع أن يتغير هذا الواقع في فترات قليلة، بداية من دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانه القوي بهذا القطاع الحيوي ودوره في التنمية بصفة عامة».

تضافرت جهود كبيرة في ظل وجود شركاء للنجاح

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه رؤية في أن يكون مستقبل هذا القطاع أفضل، لذلك تضافرت جهود كبيرة في ظل وجود شركاء للنجاح مثل القوات المسلحة ووزارة البترول ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي.

ما تحقق في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية إعجاز

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن ما تحقق في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية إعجاز، فقبل عام 2014 كان هناك تخفيف أحمال ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف ميجا وات: «كانت أقصى إتاحة تقدر بنحو 24 ألف ميجا وات، وكان هناك عجز نسبته 6% بواقع 6 آلاف ميجا وات».

أقصى حمل في مصر وكان ذلك على مدار التاريخ كله ما يقرب من 34 ألف ميجا وات

وأردف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، «في العام الماضي، بلغ أقصى حمل في مصر وكان ذلك على مدار التاريخ كله ما يقرب من 34 ألف ميجا وات، ورغم ذلك كان هناك احتياطي قدره 11 ألف ميجا وات بواقع 20% إضافية»، مشيرًا إلى أنّ مصر في أول سنتين ونصف من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت دخول 3 محطات عملاقة بإجمالي قدرات 14400 ميجا وات.