أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من الإعلاميين الأفارقة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من الإعلاميين الأفارقة من 22 دولة إفريقية، يرافقهم السفير أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

رئيس أكاديمية الشرطة في استقبال الوفد

كان في استقبال الوفد الزائر اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعددًا من قيادات الأكاديمية، الذي رحب بالوفد ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، وحرص على تدعيم أطر التعاون في المجالات الأمنية والتدريبية مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة، كما قدم خلال الزيارة الدروع التذكارية للوفد الزائر.

شاهد الوفد خلال تفقده لمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، فيلماً تسجيلياً يوضح أنشطة أكاديمية الشرطة وكياناتها المختلفة باللغة الإنجليزية، كما إلتقوا بالكوادر الأمنية الإفريقية المتدربة بمركز بحوث الشرطة وإطلعوا على البرامج التدريبية المتطورة، التي تطبقها مراكز التدريب الأمني الدولي بمركز بحوث الشرطة للكوادر الأمنية الإفريقية في شتى مجالات العمل الأمني باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

جولة تفقدية

أعقب ذلك تنظيم جولة تفقدية داخل الأكاديمية للوفد الزائر للتعرف على كياناتها ومنشآتها التعليمية والتدريبية، للوقوف على أحدث البرامج التى تطبقها أكاديمية الشرطة في مجالات التدريب العملى لتأهيل، وإعداد ضابط شرطة عصري، قادر على مواجهة أنماط الجريمة بصورها المختلفة.

وفي نهاية الزيارة أعرب الوفد الزائر عن خالص شكره وتقديره لوزارة الداخلية المصرية ممثلة في أكاديمية الشرطة على حفاوة الاستقبال، مٌشيدون بدور الأكاديمية في المساهمة في تنمية قدرات الكوادر الأمنية الإفريقية.