حملات مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات من شوارع قرى ومدن كفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة وتجميل ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

استكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة في دسوق

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل باستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة وإنارة منطقة «الساحة، أرض البرعي، البرماوي»، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة، بالإضافة إلى استمرار العمل بمنظومة النظافة بأحياء دسوق، ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات.

كما تم تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحي، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

فيما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، المرور اليومي لمتابعة الشارع، وتيسير حركة المرور بشوارع المدينة، وضبط التكاتك المخالفة، والتحفظ على مكبرات الصوت، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بمجمع المواقف، وتوفير السيارات، والميكروباصات، والأتوبيسات بجميع الخطوط، مع استمرار المتابعة وعدم وجود أي معوقات، واستمرار رفع الإشغالات بشوارع المدينة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين الأرصفة.

رفع القمامة وكنس شوارع بيلا في كفر الشيخ

كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار أعمال النظافة بمدينة بيلا والقرى التابعة، ورفع القمامة وكنس الشوارع الرئيسية والميادين، ورفع الأتربة وبقايا مخلفات الأشجار، وتفريغ جميع حاويات القمامة، بالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية والعمال، برفع القمامة من أماكن التجمعات ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة، بجانب إجراء صيانة أعمدة الإنارة بعدد من مناطق المدينة.

كما جرى إزالة الإعلانات واللوحات المخالفة والعشوائية من جميع شوارع وأحياء المدينة، بالحفاظ على المظهر العام، ومنع التشوهات بالشوارع.

وأشرف اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوة، على حملات النظافة العامة، التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول، كما تابع أعمال الرصف المستمرة بشوارع المدينة وأحيائها، ورفع كفاءة الإنارة.