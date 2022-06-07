حملات مكثفة للنظافة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الإنارة العامة بكفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن فوة والحامول ودسوق وبيلا ومطوبس في محافظة كفر الشيخ، حملات النظافة والتجميل اليومية، ورفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين مفترشي الشوارع والأرصفة بالمناطق الحيوية، وأمام حلقة الأسماك في شارعي العاشر من رمضان وأبو بكر الصديق، وبمجمع المواقف، وبجوار هندسة الري، وفتح الرؤيا، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، وعودة المظهر الحضاري للشوارع، بالإضافة إلى متابعة انتظام سير العمل بالوحدة المحلية بالزعفران.

تحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين

كما حث العاملين على إنهاء الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات والمرافق، والقيام بجولة ميدانية بشوارع القرية، مع التنبيه برفع كفاءة منظومة النظافة، والإنارة العامة بشوارع القرية والقرى التابعة، وتكثيف حملات النظافة بنطاق المدارس والوحدات الصحية، ومتابعة رفع كفاءة المعدات والتواصل ميدانيا مع المواطنين، والمرور على محطة الرافع بالزعفران، لمتابعة انتظام سير العمل بها، والمرور على مشتل الوحدة المحلية، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع المدينة في نطاق المقابر لتحسين مستوى الإنارة بالمدينة.

رفع كميات كبيرة من مخلفات الأشجار في بيلا

بينما أشرف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، على رفع كميات كبيرة من مخلفات الأشجار من المنطقة المحيطة بمدرسة المعداوي الابتدائية بالمدينة، عقب تنفيذ حملة تهذيب وقص الأشجار والأحواض بنطاق المدرسة، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي لجميع شوارع المدينة، بالإضافة إلى حملات نظافة بشوارع قريتي أبو بدوي والشطوط، حيث تم رفع المخلفات وتنظيف الشوارع والتوابع، بجانب تمهيد وتسوية عدد من الطرق، واستكمال أعمال الصيانة لأعمدة الإنارة.

رفع كفاءة الإنارة العامة في دسوق

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة، بطريق المستشفى العام، وصيانة أعمدة الإنارة، بالتنسيق مع ورش الوحدة، بالتزامن مع أعمال الرصف، بينما أشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على المشروعات بجميع القطاعات، ومتابعة أعمال النظافة بقريتي برمبال ومعدية مهدي.

وأشرف اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوة، على حملات النظافة العامة، التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولا بأول، مؤكدا على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم فورا.