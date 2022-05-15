تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإنارة بكفر الشيخ

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

20 سيارة نظافة

وأشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي حملة نظافة لرفع كفاءة النظافة بقرية شباس، بمشاركة 20 سيارة من جهازة النظافة، و 6 سيارات 5 أطنان من قرى العجوزين، وشابة وأبو مندور، ومعدات قرية شباس الملح، و 2 جرار زراعى بمقطورة، و 2 لودر، بالإضافة إلى مشاركة الاهالى بلودر واحد، وتم رفع 60 طن قمامة ومخلفات صلبة، بالإضافة إلى المتولد اليومي بشوارع القرية والتوابع.

حملات مكثفة في فوة والحامول

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقري، وعمل حملات نظافة مكبرة بالطرق العامة، إضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، فضلاً عن متابعه أعمال الصرف الصحي، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين، وحل مشاكلهم فورا.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، استمرار حملات النظافة الموسعة بشوارع المدينة، وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتحميلها الي المقالب العمومية، بالإضافة إلى حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع، والأرصفة، والمناطق الحيوية.

وقام جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة استمرار رفع المخلفات والقمامة بصفة دورية على مدار اليوم من خلال التواجد الميدانى لفريق النظافة بالمدينة، و متابعة محيط المدارس الثانوية التي تشهد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، من خلال تطهير وتنظيف محيط اللجان، ومراجعة حالة النظافة حول المدارس، وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو تراكمات أو باعة جائلين حول المدارس التي تشهد عقد لجان امتحانات، لتوفير بيئة صحية ملائمة للطلاب والعاملين بالمدارس.