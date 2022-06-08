«سياحة وطيران» البرلمان: 22 مشاركا من 57 دولة بمعرض GTE- Gate Travel Expo 2

قالت نور علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن سمة العصر الحالي أن يتم الإعلان عن المشروعات بعد الانتهاء منها، مستكملة «إحنا بنتفاجئ بصرح معمول، وبترعة موجودة ومبنى موجود، وبعملية كاملة جاهزة».

200 مشارك و57 دولة بالمعرض

وأضافت علي في حوار مع الإعلامي عمرو عصام في إذاعة «النيل»، أن العمل كان على قدم وساق بمعرض «GTE- Gate Travel Expo 2022»، حيث بدأ التحضير له منذ 5 أشهر، لافتة إلى أن البداية قوية ومفاجئة بمشاركة 200 مشارك و57 دولة، ومن المتوقع حضور نحو 10000 زائر.

السياحة الداخلية تقوم بدور «المنقذ»

وأوضحت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان أن السياحة الداخلية تقوم بعمل المنقذ لقطاع السياحة في حالة تأثر السياحة الخارجية، لافتة إلى تعرض السياحة الخارجية لركود على مدار الأعوام السابقة، وأن هذا الركود منذ نحو 8 سنوات، وغير مرتبط بجائحة كورونا، لافتة إلى ضرورة ترتيب البيت من الداخل وضبط الأسعار بحيث لا تكون أعلى من أسعارها الطبيعية.

أهمية السياحة الداخلية

ولفتت علي إلى أهمية السياحة الداخلية لأنها تكون بأعداد كبيرة، وتساهم بدخول أموال إلى خزينة الدولة، وتقوم بحالة من الإنعاش الاقتصادي نتيجة استخدام الفنادق والمواصلات الداخلية والمراكب إضافة إلى عمليات الشراء، مشيرة إلى ضرورة تنمية السياحة الداخلية طوال الوقت ليس فقط عند الحاجة إليه.

مصر يأتي إليها عشاقها

وأكدت أن هذه المعارض تعد فرصة لأصحاب الشركات بالخارج للتعرف على السياحة في مصر، موضحة أن مصر ليست فقط آثار فرعونية وشواطئ، ولكنها غنية بأنواع أخرى من السياحة مثل الواحات والصحراء البيضاء ولابد من العمل على إظهار أنواع السياحة كافة، مشيرة إلى أن «مصر يأتي إليها عشاقها، لكن بتقديم حاجة جديدة هيجوا أكتر».