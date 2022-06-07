ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي» بـ12.89 نقطة.. وأمريكا تعقد آمالها على السياحة

ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وسجل مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، ارتفاعا بـ 12.89 نقطة أو 0.31 %، ليحقق عند الإغلاق عند 4121.43 نقطة.

صعود «ناسداك المجمع» بـ 48.62 نقطة عند إغلاق التداول

من جانبه، صعد مؤشر «داو جونز الصناعي» بـ 16.08 نقطة، «0.05%»، ليسجل عند الإغلاق عند 32915.78 نقطة، كما شهد مؤشر «ناسداك المجمع»، ارتفاع بـ 48.62 نقطة أو 0.40 % ليغلق التداول عند 12061.37 نقطة.

وأمس الاثنين، ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بـ أكثر من 9%، بفعل توقعات بزيادة أكبر من المتوقع في الطلب وانخفاض في الإنتاج وارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال وطلب قياسي على الكهرباء في ولاية «تكساس» الواقعة في وسط جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تنهي جلسة التداول عند 9.322 دولار

وأنهت عقود الغاز تسليم يوليو جلسة التداول عند 9.322 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، أعلى مستوى إغلاق منذ أغسطس من العام 2008، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، قالت وزارة الطاقة البلغارية، إنه يجري العمل على تفريغ أول ناقلة للغاز المسال الأمريكي لـ«صوفيا» في تركيا. وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت شركة «جازبروم» الروسية، أنها أوقفت تماما إمدادات الغاز إلى شركة «بلغار جاز» البلغارية بسبب عدم الدفع بـ العملة الروسية «الروبل في الوقت المحدد

وفي سياق متصل، أشار الخبراء لقناة تلفزيونية، إلى أن تفريغ ناقلة الغاز المسال سيستغرق حوالي 18 ساعة.

الإدارة الأمريكية تعلق الرسوم الجمركية على واردات الألواح الشمسية من 4 دول

وأعلن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعليق الرسوم الجمركية على واردات الألواح الشمسية من كمبوديا وماليزيا وتايلاند وفيتنام لمدة سنتين.

وستفعل «واشنطن»، قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع الانتاج المحلي، وستستخدم قوة الحكومة الفدرالية الشرائية لرفع الطلب.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن تكنولوجيا الطاقة النظيفة حاليا تعد جزءا مهما من الترسانة التي ينبغي على «واشنطن» تسخيرها لخفض كلفة الطاقة على العائلات، وخفض المخاطر التي تتعرض لها الشبكالكهربائية ومعالجة الأزمة الملحة المتعلقة بتغير المناخ، موضحة أن الولايات المتحدة بصدد زيادة إنتاج الطاقة الشمسية المحلية 3 مرات بحلول العام بعد المقبل 2024 من 7.3 جيجاوات إلى 22.5 جيجاوات، ما يكفي لتمكين 3.3 ملايين منزل سنويا من التحول إلى الطاقة الشمسية.

الولايات المتحدة تخطط لاستعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة

بدورها، أطلقت السلطات الأمريكية، خطة لجذب 90 مليون سائح أجنبي سنويا، بهدف استعادة مليارات الدولارات من عائدات السياحة التي خسرتها البلاد خلال أزمة «كورونا».

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، في بيان، إن «كورونه» أضر بالاقتصاد الوطني والمحلي، مشيرا إلى ان الفيروس قدم أيضا فرصة فريدة لتشكيل صناعة سفر وسياحة أكثر شمولا.

وأشارت ريموندو، إلى أن الخطة الخمسية تهدف إلى استحداث وظائف وبلوغ حجم إنفاق سياحي سنوي يناهز 279 مليار دولار، أوضحت الوزيرة الأمريكية: قبل «كورونا» در السفر والسياحة فائضا تجاريا قدره 53.4 مليار دولار وأنشأ مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

86.4 مليون شخص مهددون في أمريكا اللاتينية جراء الأمن الغذائي

بدورها، حذرت منظمة «الأمم المتحدة» من أن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يهددان الأمن الغذائي لحوالي 7.8 ملايين شخص إضافيين، وأوضحت «اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية» إن ذلك يرفع إجمالي المهددين في المنطقة إلى 86.4 مليون شخص.

وقال الأمين العام بالإنابة للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ماريو سيمولي، إن ما يحدث الآن مسار من الصدمات المختلفة وتعاقب للأزمات ومسار تراكمي بدأ مع الأزمة المالية العالمية 2008 ثم تلتها توترات سياسية بين الولايات المتحدة والصين و«كورونا» وحاليا الأزمة في أوكرانيا.

750000 شخص يواجهون المجاعة والموت في عدة دول إفريقية

وارتفع الفقر من 29.8 % في عام 2018 إلى 33.7 %، العام الجاري 2022، والفقر المدقع من 10.4 % إلى 14.9 % خلال الفترة نفسها، فيما قال «برنامج الأغذية العالمي» ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إن 750000 شخص يواجهون المجاعة والموت في إثيوبيا واليمن وجنوب السودان والصومال وأفغانستان، وفاق لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

عربيا، قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، إن 80% من التحضيرات المطلوبة لإطلاق مشروع أنبوب النفط «البصرة-العقبة» قد أنجزت، مشيرا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه المصري، سامح شكري، والعراقي فؤاد حسين، إلى أن المشروع ينعكس بشكل إيجابي كبير على مصر والعراق والأردن، لأن الرؤية هي الانطلاق من بلاده باتجاه مصر.