استشاري طرق دولي: ربط سيناء بالوادي والدلتا عزز فرص التنمية «فيديو»

قال الدكتور محمد الصادق، أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، إن المشروع القومي للطرق بدأ منذ 7 سنوات وشمل جميع محافظات الجمهورية، بداية من الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى إلى محافظات الصعيد والواحات، وامتد إلى شمال وجنوب سيناء.

ربط سيناء بالوادي والدلتا عزز فرص التنمية

وأضاف أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، في مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن ربط سيناء بالوادي والدلتا ومحافظات القناة عزز من فرص التنمية في سيناء، وبخاصة أن استخدام نفق واحد فقط كان يعوق الاستثمارات والفرص الواعدة.

إنشاء أكثر من 7 محاور على النيل

وتابع أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي، أن المشروع شمل عددا كبيرا من الطرق والكباري والأنفاق وازدواج ورفع كفاءة طرق متعددة، كما جرى إنشاء محاور على النيل، إذ يتم العمل على إنشاء أكثر من 7 محاور على النيل بالإضافة إلى عدد من المحاور التي جرى افتتاحها العام الماضي.

منظومة النقل تشمل الطرق والأنفاق والكباري والموانئ

ولفت أستاذ الطرق والمرور بجامعة حلوان واستشاري الطرق الدولي إلى أن منظومة النقل تشمل الطرق والأنفاق والكباري والموانئ والمحاور والسكك الحديدية، إذ تشمل وسائل نقل متعددة، موضحا أن المشروع القومي للطرق بلغ أكثر من 7 آلاف كم مع رفع كفاءة الكثير من الطرق، كما أن النقل في السكك الحديدية شهد تحسنا كبيرا، عن طريق القطار فائق السرعة.