إنجازات «النقل» في 8 سنوات.. خطط مستقبلية ونجاحات تاريخية

شهدت جمهورية مصر العربية، طفرة هائلة على المستويات كافة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في 8 يونيو 2014، حيث أصبحت مصر على خريطة النقل العالمي بإنجازات تاريخية وتخطيط للمستقبل، وفي ذكرى تنصيب الرئيس، تستعد وزارة النقل لافتتاح القطار الكهربائي الخفيف «عدلى منصور - العاصمة الإدارية الجديدة»، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تنفيذ مشروع الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور» أمام الركاب، كما يتم افتتاح محطات جديدة بشكل متوالٍ.

قطار كهربائي بالتعاون مع سيمنز.. بإجمالي 2000 كم

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 28 مايو الماضي، مراسم توقيع التعاقد مع شركة سيمنز العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، بإجمالي 3 خطوط يبلغ طولها 2000 كم على مستوى الجمهورية.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ شبكة خطوط القطارات الكهربائية الجديدة تأتي ترسيخًا للتعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مجال البنية الأساسية، وستمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل إيذانًا ببداية عصر جديد للسكك الحديدية في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

عصر جديد لمنظومة النقل في عهد السيسي

وأوضحت وزارة النقل، أنّ مصر أصبحت على خريطة النقل العالمي بإنجازات تاريخية وتخطيط للمستقبل، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث افتتحت الخط الثالث للمترو «العتبة - عدلي منصور»، وجار افتتاح 4 محطات جديدة وهي «ناصر - ماسبيرو - الكيت كات - صفاء حجازي»، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، حيث جرى تنفيذ وتصميم الخط الثالث، طبقا للمواصفات العالمية.

تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال أيام

وأكدت وزارة النقل، أنّ مشروع القطار الكهربائي الخفيف تم تنفيذه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أحد وسائل النقل الحديثة الصديقة للبيئة، وسيتم تشغيله لأول مرة في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، علاوة على أنّ الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكة الحديد بتكلفة إجمالية 200 مليار جنيه، لتحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات، وتحويلها للعمل إلكترونيا، وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات.

توريد 1300 عربة قطار روسية جديدة للسكة الحديد

وشهدت مصر توريد أكبر صفقة في تاريخ السكة الحديد، حيث جرى التعاقد على 1300 عربة قطار روسية جديدة، لخدمة جميع الركاب على خطوط الوجهين القبلي والبحري، كما جرى التعاقد على توريد 7 قطارات إسبانية مكيفة وعالية الجودة، كما أنّ السكة الحديد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة كبيرة، بعد اختفاء القطارات القديمة على القضبان، وما يعمل الآن إما جديد أو محدّث.

مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

وأوضحت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أنّه جار العمل على تنفيذ مشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، والأتوبيس الترددي والخط الرابع للمترو بشارع الهرم.