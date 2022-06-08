«القابضة للمياه» تنظم حملات بقرى «حياة كريمة» للتوعية بخطورة الطلمبات الحبشية

تنظم إدارات التوعية واستطلاع رأي المواطنين، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مسحا ميدانيا في عدد من القرى والمراكز التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوعية المواطنين بأهمية المبادرة الرئاسية، التي تحسّن حياة سكان الريف المصري، وأيضا بهدف توعية المواطنين، بترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه.

ترشيد استهلاك المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّها تنظم حملات لتوعية المواطنين في مركز ومدينة الحسينية، بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك، والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات، من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي الشكاوى والتظلمات.

أهمية القطع الموفرة للمياه

وتابعت الشركة، أنّ حملات التوعية في قرى حياة كريمة، تشمل الحديث عن أهمية القطع الموفرة للمياه ومساهمتها في ترشيد الاستهلاك، وتقليل قيمة الفاتورة، فضلا عن التنبيه إلى خطورة استخدام الفلاتر والطلمبات الحبشية.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، أنّها أجرت مسحا ميدانيا أثناء تنفيذ مبادرة حياة كريمة، للوقوف على المشكلات التي تقابل المواطنين لحلها، وتوعية الناس بأهمية المبادرة لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنين.