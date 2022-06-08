الجامعة المصرية الصينية توقع بروتوكول تعاون مع شركة أسترازينكا

وقّعت كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية ووزير التعليم العالي السابق، بروتوكول تعاون مع شركة أسترازينكا، بهدف الارتقاء بالمستوى العملي والتدريبي للطلاب من خلال التعاون في مجالات التوعية والتدريب والأنشطة الطلابية وريادة الأعمال.

الجامعة المصرية الصينية

وذكر بيان صادر عن الجامعة المصرية الصينية اليوم، أنه وقع برتوكول التعاون الدكتور مينا إبراهيم تادرس، عميد كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء ممثلا عن الجامعة، والدكتور حاتم الورداني الرئيس التنفيذي لشركة أسترازيكا، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلي الشركة.

تأهيل الخريجين للمنافسة في مختلف الأسواق

ويأتي بروتوكول التعاون في إطار تعاون الجامعة المصرية الصينية، مع العديد من شركات التدريب والمصانع الكبرى لتدريب طلاب الكليات المختلفة على المهارات التي يحتاجها سوق العمل، لتأهيل الخريجين للمنافسة في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

إتاحة التدريب العملي لطلاب كلية الصيدلة

وقال الدكتور مينا تادرس، عميد كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء بالجامعة، إن توقيع اتفاقية التعاون بين الكلية وشركة أسترازينكا، جاء لإيماننا بدور الشركة في تطوير الأبحاث العلمية وكونها من أفضل عشرة شركات للأدوية علي مستوى العالم، لافتا إلى أن الشراكة مع شركة أسترازينكا تشمل إتاحة التدريب العملي لطلاب كلية الصيدلة، خلال الإجازة الصيفية، فضلا عن تقديم عدد من ورش العمل خلال فترة الدراسة للطلاب.

وأشار تادرس، إلى أن تدريب الطلاب في شركة أسترازينكا، سيتاح لعدد 100 طالب وطالبة من كلية الصيدلة، ولمدة شهرين متواصلين، وسيتاح للطالب التدريب على مهارات سوق العمل وتنمية القدرات الشخصية.

ومن جانبه، رحب الدكتور حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينكا بالتعاون مع الجامعة المصرية الصينية، لافتا إلى أن التعاون يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، فضلا عن أن الشركة مؤمنة بضرورة تدريب وصقل المستوى العلمي للشباب، وأن أكثر من 60٪ من فريق عمل شركة أسترازينكا من الشباب دون سن الثلاثين عاما.

وتابع «الورداني»، أن البرنامج التدريبي يهدف إلي تحضير كوادر من طلاب كلية الصيدلة لسوق العمل، وأن البرنامج التدريبي الذي يتم تطبيقه يتضمن تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية المتطورة التي تشمل العديد من المجالات، إضافة إلى إعطائهم الفرصة للتفاعل والتعامل مع الأطباء والصيادلة بغرض التوعية بالأمراض وكيفية التعامل معها بما يعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة الطبية.