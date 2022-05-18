الجامعة المصرية الصينية تنتهي من استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021-2022 والتي ستبدأ 28 مايو الجاري، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أن الجامعة تطبق إجراءات وقائية واحترازية مكثفة لحماية جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أشرف الشيحي، في تصريح له اليوم، إنه تم الانتهاء من إعداد وإعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز اللجان وقاعات الامتحانات، والتأكيد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

عقد الامتحانات على فترتين لضمان عدم التزاحم

وتابع قائلا، إنه سيتم عقد الامتحانات على فترتين لضمان عدم تزاحم الطلاب داخل الحرم الجامعي مع التأكيد دائما على ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، فضلاً عن تجهيز العيادات بالإسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة أي حالات طارئة.

اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية

وأضاف الشيحي؛ أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني خلال الفترة السابقة بصفة دورية، وكذلك توفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة الامتحانات المقبلة.

ونوه رئيس الجامعة المصرية الصينية إلى أنه تم توجيه أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة عن كل الاستفسارات.