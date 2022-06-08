سيارة تقتحم تجمعا بشريا في برلين وتسقط قتيلا ومصابين

قالت إذاعة «دويتش فيلة» الألمانية، إن شخصا واحدا على الأقل لقى مصرعه وأصيب عدد آخر عندما اصطدمت شاحنة ركاب بمجموعة في منطقة شارلوتنبورج غربي العاصمة برلين، وذلك بحسب إعلان السلطات الألمانية.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية أن سيارة صدمت مجموعة من الناس في شارع تاوينزين في حي شارلوتنبورج في برلين، وقالت إدارة الطوارئ الألمانية للصحفيين إن شخصا على الأقل توفى وأصيب ثمانية.

الحادث وقع بالقرب من شارع التسوق الشهير كورفورستيندام

وقال مارتن دامز، المتحدث باسم شرطة برلين، إن الحادث وقع بالقرب من شارع التسوق الشهير كورفورستيندام في غرب العاصمة الألمانية، برلين، وتابع إن السائق المشتبه به تم اعتقاله، وقال دامز إنه لم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة حادث أو ما إذا كان السائق قد تعمد تنفيذ اقتحام وسط المارة.

يذكر أن الحادث قد وقع بالقرب من موقع هجوم آخر في 19 ديسمبر 2016، عندما خطف متطرف شاحنة وقتل السائق ثم اقتحم بها سوق مزدحم بسبب عيد الميلاد في بريتشيدبلاتز، وأسفر الهجوم عن مقتل 11 شخصًا وجرح العشرات.