شرطة برلين: القنبلة التي عثر عليها في مبنى وكالة أنباء روسية كانت معدة للتفجير

أعلنت شرطة برلين، أن القنبلة التي عثر عليها في مبنى وكالة أنباء روسية كانت معدة للتفجير، منوهة إلى أن محاولة استهداف وكالة الأنباء قد تكون مرتبطة بحرب أوكرانيا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

أوضحت البعثة الدبلوماسية الروسية في ألمانيا، قبل قليل، أنه جرى منع هجوم إرهابي ضد صحفيين روس وعائلاتهم في برلين أمس الجمعة.

وطالبت الخارجية الروسية ألمانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بحماية المراسلين الروس، قائلة: «نعتبر الحادث نتيجة مباشرة للاضطهاد، الذي تتعرض له وسائل الإعلام الروسية وموظفيها في الغرب».

السفارة الروسية بألمانيا تعلن إحباط هجوم إرهابي

وأضافت الخارجية الروسية، في بيان، أن القرار المُسيّس بإغلاق وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي كان بمثابة تمهيد لتخويفهم جسديا.

وتابع البيان، إن المؤسسات المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يجب أن تقدم تقييماً محايداً لهذا الهجوم الصارخ على المبادئ الأساسية للديمقراطية وحرية التعبير وسلامة الصحفيين.

تفاصيل الهجوم

قالت السفارة الروسية في بيان اليوم السبت، تحطمت شقق منزل يقيم فيه صحفيون روس، بسبب زجاجة ألقيت من الشارع موضحة أنه أثناء التفتيش اللاحق للموقع تم العثور على جسم مشبوه مخبأ في محراب المنزل، يتكون من علبة كبيرة مملوءة بسائل بالإضافة إلى زجاجة بلاستيكية وأسطوانة غاز بها أسلاك مربوطة بها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وأشار البيان إلى أن السفارة أرسلت مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية حول وقوع هجوم إرهابي محتمل ضد الصحفيين الروس، تطلب فيها إجراء تحقيق وتحديد الجناة وضمان سلامة وظروف العمل الطبيعية للصحفيين الروس.