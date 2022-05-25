أسعار البترول ترتفع بسبب قلة الامدادات وزيادة الطلب

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لنفط خام غرب تكساس الأمريكي بنسبة 1% ليرتفع سعر البرميل الواحد إلى 111 دولارًا للبرميل اليوم خلال الساعات الأولى، ما أدى إلى محو الخسائر في الجلسة السابقة، وسط احتمالية تشديد الإمدادات العالمية وتوقعات زيادة الطلب.

كما قفزت أسعار خام برنت العالمي بنسبة 1% ليسجل 115 دولارًا للبرميل اليوم، الأربعاء، مرتفعة للجلسة الخامسة على التوالي، وسط احتمالات تشديد الإمدادات العالمية وتوقعات بزيادة الطلب.

استمرار الضغط التصاعدي على أسعار النفط

وقال مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics إن وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة، قالت إنها متفائلة بأن أولئك الذين ما زالوا يعارضون حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تزيل واردات النفط الروسية تدريجيًا.

وأضاف: «من المتوقع أيضًا أن يؤدي السفر خلال عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى في الولايات المتحدة إلى استمرار الضغط التصاعدي على أسعار النفط».

وأظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت خلال الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير تراجعت بمقدار 4.2 مليون و949 ألف برميل على التوالي، ومن المتوقع أن يتم تداول النفط الخام عند 114.25 دولار أمريكي للبرميل بنهاية الربع الجاري من العام، بالنظر إلى المستقبل، وقُدر التداول عند 127.04 في غضون 12 شهرًا.

توقعات بزيادة الطلب مع ترقب بدء موسم السفر الصيفي

وصعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مدعومة بقلة الإمدادات وتوقعات بزيادة الطلب مع ترقب بدء موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام.

وتواصل إمدادات الخام العالمية انخفاضها مع تجنب المشترين النفط القادم من روسيا، ثاني أكبر مصدر عالمي، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بعد غزوها لأوكرانيا.