أسعار البترول ترتفع بنسبة 6% خلال أسبوع واحد

ارتفعت أسعار البترول خلال الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ، وذلك لتسجل ارتفاعا بنسبة 6% لخام برنت العالمي، وكذلك بنسبة 1.5% لخام غرب تكساس الأمريكي.

وخلال نهاية تداولات البورصة العالمية واختتمت أسعار النفط الأسبوع بمكاسب قبل العطلة نهاية وبداية موسم ذروة الطلب في الولايات المتحدة، وارتفع خام برنت 1.7% ليستقر سعره عند 119.43 دولار، فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.9% ليغلق عند 115.07 دولار للبرميل.

أسعار البترول تلقت دعمًا

وقال تقرير مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونوميكس»، إن أسعار البترول تلقت دعمًا من الطلب العالمي القوي على الوقود، وسط مخاوف من شح الإمدادات العالمية، حيث تجاوزت العقود الآجلة للبنزين وزيت التدفئة أسعار النفط الخام هذا العام.

وأظهرت أحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي بسبب ارتفاع الصادرات، مما يؤكد تضييق السوق.

حظر واردات النفط من روسيا

في غضون ذلك، يواصل الاتحاد الأوروبي المساومة مع المجر بشأن حظر واردات النفط من روسيا مع المجلس الأوروبي، مؤكدا أنه يثق في أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 مايو.

وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي حتى كان هناك اتفاقا على جميع القضايا التي ستجلبها العقوبات، حيث إنها تتطلب ما يصل إلى 4 سنوات واستثمارات ضخمة للانتقال من الخام الروسي.

ومن جهة أخرى من المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم «أوبك+» باتفاق إنتاج النفط العام الماضي في اجتماع 2 يونيو، وأن ترفع أهداف إنتاج يوليو بمقدار 432 برميل نفط في اليوم.