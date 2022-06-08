إعادة حفل نوال الزغبي بدار الأوبرا المصرية فى موعدها الطبيعي

أعلنت دار الأوبرا المصرية في بيان رسمي عن إعادة حفل الفنانة نوال الزغبي في موعده الطبيعي بعدما كان قد تم تأجيله أمس الثلاثاء لحين الانتهاء من بعض التفاصيل الخاصة بالحفل.

حيث أن دار الأوبرا المصرية قررت إقامة حفل الفنانة نوال الزغبي يوم الاثنين الموافق 20 يونيو، وهو نفس الموعد الذي تم الإعلان عنه من قبل وستكون الحفل على خشبة مسرح النافورة في تمام الساعة الثامنة مساء.

إقامة حفل نوال الزغبي في موعدها

وستقدم الفنانة نوال الزغبي باقة من أروع أغانيها بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن، خاصة أنها المرة الأولى التي ستقف فيها على خشبة دار الأوبرا المصرية بالرغم من تاريخها الفنى الكبير.

وأعلنت أيضا الفنانة نوال الزغبي عبر صفحتها الخاصة على موقع تويتر عن إقامة الحفل في موعده المحدد حيث قالت: «حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغائه مازال فى نفس التاريخ 20 يونيو 2022 في القاهرة وأنا كتير متحمسة وناطرتكن».

نوال الزغبي تغني فى مصر

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي تستعد خلال الأيام المقبلة لإحياء حفل خاص بإيفنت miss elite والمقرر إقامته في مدينة الغردقة وسط حضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير وسيقام الحفل يوم الجمعة المقبلة الموافق 10 يونيو.

وبالفعل كانت قد أعلنت عن سفرها لمصر منذ يومين استعدادا للحفل. وذلك من خلال نشرها لصورة عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

يذكر أن الفنانة نوال الزغبي كانت قد شاركت في السباق الرمضاني الماضي بتقديمها إعلانا خاصا بأحد المستشفيات الخيرية وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.