3 أحداث شغلت الوسط الفني خلال 48 ساعة.. آخرها تأجيل حفل نوال الزغبي

شهد الوسط الفني خلال الساعات الماضية، عددا من الأحداث الفنية، التي تصدرت محركات البحث على «جوجل»، وكان آخرها تأجيل حفل الفنانة نوال الزغبي من دار الأوبرا المصرية، وتعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة .

- ياسمين عبد العزيز

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، وعادت الأحد الماضي من سويسرا بصحبة زوجها أحمد العوضي بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، وتوجد حاليا في منزلها وتتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية حسبما أكد مصدر مقرب من الفنانة لـ«الوطن».

- رامي عياش

توفي والد رامي عياش، وقد أعلن رامي عياش خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي، بموقع انستجرام، وتضمن الاستوري إعلانه نبأ الوفاة، بالإضافة إلى موعد تشييع الجثمان، كما أنه يستقبل العزاء على مدى ثلاثة أيام، الأول يكون بعد الدفن في تمام الساعة الخامسة مساءً في بيت بعقلين، والثاني يوم الأربعاء في منزل الراحل بعقلين، ويوم الخميس في منطقة دار الطائفة الدرزية.

- تأجيل حفل نوال الزغبي

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تأجيل حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التى كان مقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 20 يونيو على خشبة مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن .

كما أن دار الأوبرا المصرية ستعلن عن الموعد المحدد الذي سيقام فيه الحفل مرة أخرى وخاصة لأن هذه المرة الأولى التى كانت ستقف فيها الفنانة نوال الزغبي على خشبة مسرح الأوبرا بالرغم من تاريخها الفنى الطويل.