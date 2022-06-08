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سرقة سيارة تابعة لمديرية الشباب بالأقصر من أمام منزل وكيل الوزارة

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أبو الحسن عبد الستار
05:20 م | الأربعاء 08 يونيو 2022
سرقة سيارة - أرشيفية

سرقة سيارة - أرشيفية

حررت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر محضراً بمركز شرطة أرمنت، جنوب المحافظة، قبل قليل، يحمل رقم 10139 جنح المركز، أبلغت فيه بسرقة إحدى السيارات الخاصة بالمديرية، من أمام منزل وكيل الوزارة، في مدينة أرمنت.

سرقة السيارة من أمام منزل وكيل الوزارة

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغاً بسرقة سيارة ربع نقل تحمل رقم 1649 خاصة بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، من أمام منزل وكيل الوزارة الكائن بمنطقة أرمنت، على الطريق السريع بقرية «المحاميد»، وعلى الفور، أمر بتكثيف التحريات وسرعة ضبط الجناة، وبمتابعة كاميرات المراقبة تلاحظ هروب الجناة بالسيارة حتى محافظة أسيوط، واختفت بعد ذلك. 

إخلاء سبيل وكيل الوزارة والسائق على ذمة التحقيق

وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث أمرت باستدعاء كل من مدير عام مديرية الشباب والرياضة وسائق السيارة، لسماع اقوالهما بشأن الواقعة، قبل أن تقرر إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات.

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