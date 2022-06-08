السيد القصير: تلقينا إشادات دولية عديدة باستثمارات الدولة الزراعية

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تأخذ إجراءات استباقية لتعدد مصادر المياه والتغلب على تحديات الزراعة، موضحا أنه نتيجة للجهود التي تمت بقطاع الزراعة، سواء التوسع الأفقي والرأسي وتحسين السلالات وضخ استثمارات بالقطاع الزراعي والشراكة مع القطاع الخاص الجيد أشادت المؤسسات الدولية بهذه المجهودات.

وزير الزراعة: لدينا قطاعات كبيرة للشراكة مع القطاع الخاص

كما أكد «القصير»، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا، أن الدولة المصرية توفر مساحة كبيرة بالاستثمار للقطاع الخاص، مضيفا أن الجانب الزراعي لديه قطاعات كثيرة للتوسع بالاستثمار وشراكة القطاع الخاص، سواء في مسألة الأراضي الزراعية والمشروعات القومية أو مشروعات الإنتاج الحيواني وما يرتبط بها أو المشروعات الخاصة بالثروة الداجنة أو مشروعات الثروة السمكية.

وأضاف أن الدولة لديها مشروعات كثيرة وأراضي كبيرة تم إطلاقها على المواقع للاستثمار الداجني، مؤكدا أن العديد من المؤسسات العالمية وصندوق النقد الدولي تشيد باستثمار الدولة بالقطاع الزراعي.

«القصير» إشادات دولية واسعة بالاستثمارات الزراعية في البلاد

وتابع وزير الزراعة أن البنك الدولي يعتبر أن قطاع الزراعة قطاعا حيويا، وقطاع الزراعة من أكبر القطاعات لفرص العمل، إذ وضعت الدولة المصرية موضوع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها.

ولفت «القصير» إلى أن من ضمن الأمور التي دعمت قطاع الزراعة هي المشروعات القومية، منها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن كل هذه المشروعات تحتاج إلى بنية تحتية كبيرة سواء المياه والمصادر البديلة والطرق والطاقة لتعظيم كل هذا، فمشروعات التوسع الأفقي تخلق مسارا جديدا لتخفيف التكدس في المحافظات.