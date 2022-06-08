عاجل .. الحكومة تعلن جمع أكبر كمية من القمح في تاريخ مصر

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توريد أكبر كمية من القمح في تاريخ مصر إلى الحكومة هذا العام، موضحا أنّ ما تم جمعه يقترب من 3 ملايين و740 ألف طن.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منعقد حاليا، أنّ هذا الأمر يتحقق بسبب ارتباط الحكومة بالفلاحين، ووطنية المزارع المصري، مؤكدا أنّ التوريد مستمر، وهناك متابعة مع المزارعين والفلاحين.

تسيرات لمزارعي القمح

وأوضح القصير، أنّ الدولة قدمت مزيد من التيسيرات للمزارعين، مثل الأصناف المحسنة، وأسمدة مدعمة لصغار المزارعين، رغم ارتفاع أسعاره عالميا، مشيرا إلى حرص الدولة على تجميع أكبر قدر من القمح، هدفه الاستمرار في دعم رغيف الخبز، وهو أمر مستمر.

وواصل وزير الزراعة: «موسم توريد القمح مستمر، ومبنقفلش الموسم طول ما في رغبة في التوريد، والسنة اللي جاية هيكون في تنسيق ومحفزات أكبر»، لافتا إلى أنّه سيتم تفعيل الزراعة التعاقدية بشكل واضح وأكثر جاذبية.

متابعة مستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية

ولفت إلى أنّ مساحة القمح المزروعة في مصر حاليا نحو 3 ملايين و650 ألف فدان، ونأمل زيادتها بنسبة كبيرة في العام المقبل، مشددا على أنّ الدولة تتابع على مدار الساعة التعديات على الأراضي الزراعية، عبر منظومة المتغيرات المكانية، وهناك بيان يومي يعرض على الحكومة لمراجعة هذا الأمر.