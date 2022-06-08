ارتفاع معدلات توريد القمح لشون وصوامع كفر الشيخ إلى 228 ألف طن

ارتفعت معدلات توريد القمح في شون وصوامع كفر الشيخ، لـ228 ألف طن قمح، منذ بدء موسم التوريد في أبريل الماضي، والذي يستمر حتى أغسطس المقبل.

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2022 الحالي يتم من خلال 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وتقدم الشون والصوامع تسهيلات للمزارعين.

محافظ كفر الشيخ يتابع استلام القمح بالشون والصوامع

وأضاف «الهابط»، في بيان له، أن إجمالي ما تسلمته شون وصوامع كفر الشيخ منذ أبريل الماضي وحتى صباح اليوم الأربعاء بلغ 228020 ألف طن و467 كيلو جراما، مشيرا إلى أن هناك متابعة من اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية للقمح داخل المواقع والشون والصوامع.

لجان لحل مشاكل المزراعين خلال موسم توريد القمح

وتابع، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم توريد القمح، فضلا عن تواجد لجان لحل المشاكل التي من المتوقع أن تقابل المزارعين خلال موسم توريد القمح.

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين، أن «حبيب» شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين خلال 48 ساعة من استلام القمح وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.