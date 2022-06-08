الحكومة: أنفقنا 7 مليارات جنيه لتوفير رؤوس ماشية وتثبيت أسعار اللحوم

عقّب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة الماضية، مؤكدا أنّ تغير أسعار اللحوم سابقا، جاء نتيجة ارتفاع أسعار الشحن، والأسعار العالمية، والتكلفة، موضحا أنّ هناك قدر من الثبات في أسعار اللحوم حاليا.

امتصاص ارتفاع الأسعار

وأضاف القصير، في مؤتمر صحفي منعقد حاليا بمقر مجلس الوزراء، أنّ الدولة المصرية نجحت ومستمرة في امتصاص جانب من ارتفاع الأسعار، لكن هناك جانب يتحمله المواطن لنستطيع أن نستمر في توافر كل السلع.

ثبات أسعار اللحوم

ولفت وزير الزراعة، إلى أنّ الدولة تعمل لرفع دخل المزارع والمربي، لتوفير حياة كريمة له، لافتا إلى إنفاق أكثر من 7 مليارات جنيه لتوفير أكثر من 460 ألف رأس ماشية للمزارعين والمربين، ما حقق قدر من الثبات في أسعار اللحوم.

وأشار القصير، إلى حصول 40 منشأة لاعتماد من منظمة الصحة الحيوانية لأول مرة منذ عام 2006 على أنّها خالية من إنفلونزا الطيور، ما يدعم إمكانية تصدير إنتاجية تلك المزارع للخارج، مع توفيرها للسوق المحلي.

وشدد وزير الزراعة، على أنّ الدولة المصرية من أوائل الدول حول العالم في دعم نظم الري الحديثة، وأنّها مهتمة بالتوسع في هذا الأمر في الفترة المقبلة، مع جهود لاستنباط أصناف جديدة الموفرة للمياه، ومبكرة الإنتاج.

رفض شحنة قمح هندية مخالفة للمواصفات

وأكد القصير، رفض دخول شحنة قمح هندية من الخارج لعدم مطابقتها للمواصفات، لأن ما يهم الدولة هو صحة المواطن، مع تنويع الشركاء التجاريين ليكون الاستيراد والتصدير لأكثر من سوق.

وعن ضوابط زراعة الأرز في الموسم الجاري، قال إنّه لن يكون هناك تغيير عما كان عليه الوضع في الفترة الماضية، نظرا لمحدودية الموارد المائية، موضحا أنّ الوزارة تنسق مع وزارة الري في هذا الأمر بشكل مستمر.