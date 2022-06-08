إحالة أوراق الأم المتهمة بقتل طفلها بمساعدة عشيقها في المحلة للمفتي

قررت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، الدائرة الأولى، معاقبة سيدة تدعى «ندا. ا» 32 سنة، وعشقيها «محمد.ب»، 33 سنة، في واقعة قتل طفل الأولى «مازن» 3 سنوات، والتعدي عليه جنسيا من المتهم الثاني، بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي وتحديد جلسة 3 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار السيد محمود شكر، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار إبراهيم حسين صقر، والمستشار حسام محمد عبد الباسط، والمستشار محمد صلاح الدين داود، والمستشار محمد فتحي رئيس النيابة، ومحمد سمير وكيل النيابة، وسمير ممتاز سكرتير الجلسة، وبحضور المتهمين، وبعد سماع مرافعة النيابة العامة ومحامين المتهمين، أصدرت قرارها السابق.

انهيار الأم بعد النطق بالحكم

وانهارت المتهمة بالبكاء وطلبت من هيئة المحكمة سماعها قبل النطق بالحكم، وأكدت أنها لم تشارك في قتل طفلها، وأن زوجها المتهم الثاني كان يعذب الطفل، ويوم الواقعة كان الطفل عند زوجها، وعندما ذهبت إلى أخذه، تم التعدي عليها بالضرب من قبل المتهم وشقيقته، قائلة «والله ما عملت شيء كانوا بياخدوا الطفل مني وبيطفوا السجائر في جسمي».

مرافعة النيابة في واقعة قتل الطفل

وأوضحت النيابة العامة في المرافعة، إن المتهمين كان لديهما سبق الإصرار والتعمد على التخلص من الطفل، وأن المتهمة «والدة الطفل مازن»، قيدت رجل طفلها بيديها من أجل عدم المقاومة أثناء قيام المتهم الأول بهتك عرضه، وتبين أن الطفل مصاب بـ3 إصابات في فتحة الشرج، وهو ما كشف عنه تقرير الطب الشرعي أثناء تشريح الجثة.

وطالبت النيابة العامة، بالإعدام للمتهمين، لعله يكون كفارة لهما عن هذا الجرم، وتهدأ روح هذا الطفل البريء الذي تطوف داخل أرجاء قاعة المحكمة، «من لا يرحم لا يرحم، وستنال العقاب في الدنيا وفي الآخرة»، متسائلة «كيف تواجهين ابنك يوم القيامة».

وذكرت نيابة مركز المحلة، أن «ندا» والدة الطفل، كانت ترغب في التخلص منه قائلة «ارموه مش عوزاه ده ابن حرام»، وقررت التخلص من الطفل مع عشقيها من أجل الاستمتاع بحياتهما الشهوانية، وأنهما قاما بالتعدي عليه بالضرب المبرح وإطفاء السجائر في جسده، وإجباره على التدخين.

تفاصيل الواقعة.. بلاغ بمصرع طفل

بدأت الواقعة بتلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بوفاة طفل يدعى «مازن .م»، مقيم في منزل سكني بقرية بلقينا بدائرة مركز المحلة، وأن وراء الواقعة «ندا. أ»، 32 سنة، بائعة مناديل في مجمع محاكم المحلة، وعشيقها «محمد. د»، 33 سنة، وتم ضبطهما، وأنهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب، والاعتداء بدنيا على يدي عشيق الأم والذي تزوجها عرفيا خلال 8 أشهر الماضية، وهو الأمر الذي نتج عنه تدهور الحالة الصحية للطفل ووفاته متأثرا بإصابته بالرأس وأطراف جسده.