«العدد والأدوات»: التوسع في المجمعات الصناعية يوفر 3 مليارات دولار سنويا

قال المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري والاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، يتمثل في حل معوقات المصنعين المحليين والأجانب، ثم خلق مصنعين جدد لتصنيع ما نستورده وفق مخطط واضح تشرف عليه الحكومة والمصنعون.

حل المعوقات التي تواجه المصنعين أولا

وأوضح «العجواني» أنه يجب حل جميع المعوقات التي تواجه جميع المصنعين أولًا، ثم العمل على منظومة جديدة، تستهدف تحويل عدد كبير من المستورين إلى مصنعين وتشجيعهم ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، وعلى الحكومة والجهات المختصة عقد ورش عمل دائمة لحين تنفيذ المشروعات ومناقشة المستوردين في كل صغيرة وكبيرة وإعفائهم من الضرائب وتوفير أراض لهم.

استقطاب مستثمرين وأجانب

وأكد عضو شعبة العدد والآلات ضرورة استقطاب مشروعات وشراكات مع مستثمرين مصريين وأجانب وتشجيع رجال الأعمال على ذلك، وعقد لقاءات عمل وورش بصفة دائمة حتى نخرج من الأزمة الراهنة لأن الحل يتمثل في التصنيع المحلي والإنتاج لسد احتياجاتنا ومن ثم التصدير للخارج.

التوسع في المجمعات الصناعية

وأشار إلى أن التوسع في المجمعات الصناعية، خاصة في مجال الصناعات الهندسية يوفر على مصر حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، قيمة واردات العدد والآلات والماكينات الصناعية، مشددا على أهمية وجود خطط استراتيجية بالصناعات التي تحتاجها مصر حتى لا تكون تلك المشروعات عشوائية لتحقيق أقصى استفادة من إقامتها، بالإضافة إلى تدشين مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة من مبان إدارية، ومراكز تدريبية، ومنشآت خدمية ولوجستية، وبنوك، ومدارس صناعية، وذلك لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.