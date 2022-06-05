جامع: خفض سعر كراسة الشروط لوحدات المجمعات الصناعية.. من 2240 إلى 500 جنيه

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوقت الراهن هو الأفضل لدعم الصناعات المصرية، وقالت إن ملف الصناعة يجب أن يتماشى مع تطور حركة التجارة من خلال طرح منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

وشددت وزيرة التجارة والصناعة على وجود تيسيرات مقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية.

وقالت خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمنعقدة اليوم: «نستهدف إتاحة تيسيرات من خلال تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها لتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

6 إجراءات لدعم المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة

وتتضمن هذة التيسيرات وفقا لماذكرته الوزيرة نيفين جامع 6 إجراءات وجاءت على النحو التالي:

- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.

- إلغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيه.

- إلغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات.

- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوم لتصل الى 15 يوم فقط.

- إلغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.

- إلغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

- مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع «المستأجر – المالك» وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.