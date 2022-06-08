إنجي كيوان: تم اتهامي بالمثلية الجنسية في طفولتي.. وخايفة أموت

ظهرت الفنانة إنجي كيوان ضيفة في إحدى حلقات برنامج ab talk مع الإعلامي أنس بو خش، وخلال الحلقة كشفت عن كثير من الأمور والأسرار الشخصية التي كانت صادمة للجمهور.

وخلال الحلقة وجه الإعلامي أنس بو خش سؤالا للفنانة إنجي كيوان عن الموت فأخبرته أنها لم تكن تخاف الموت قبل الإنجاب وخاصة أنها لم تفقد اشخاصا قريبين منها بعد.

إنجي كيوان: خايفة أموت

ولكن قالت إنجي كيوان بأنها بعد الزواج والإنجاب أصبحت تخاف الموت حيث قالت: «بخاف من الموت علشان مفيش حد هيحب ولادي قدي مفيش حد هياخد باله منهم أشوفهم الأول ويتجوزوا واتطمن عليهم».

كما تطرقت الفنانة «كيوان» إلى الحديث عن حب المدرسة فقالت إنها اتهمت بالمثلية الجنسية بسبب الشخص التي كانت معجبة به حيث قالت: «وأنا في المدرسة كان فيه ولد أنا وهو معجبين ببعض ففيه فترة كنت مشغولة بانفصال والدي ووالدتي والوقت دا جت بنت جديدة المدرسة وأعجبت بالولد اللى أنا معجبة بيه بس قالولها إنه معجب بيا أنا».

كيوان تكشف اتهامها بالمثلية الجنسية

وتابعت «كيوان» بأن هذه البنت عندما علمت بهذا الأمر تسببت في أزمة لها لأنها جعلت كل الأولاد في المدرسة يأخذون موقف منها ويعرضونها لمضايقات شديدة وليس هذا فحسب فعندما انضمت فتاة جديدة للمدرسة وأصبحت صديقة لها اتهموها بالمثلية الجنسية وكانوا ينادونها بهذا الاسم فى المدرسة.

كما كشفت «كيوان» خلال الحلقة بأنها لم تعش طفولتها بالشكل الكامل لأن والدها ووالدتها انفصلا لثلاث مرات وكانت منشغلة بما يحدث.