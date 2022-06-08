رئيس التحرير

محمود مسلم

أوكرانيا تعلن سقوط ضحايا جراء قصف روسي على مدرسة في دونيتسك 

كتب:

رؤى ممدوح
03:32 م | الأربعاء 08 يونيو 2022
حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، سقوط ضحايا جراء قصف روسي استهدف مدرسة ومبنى حكوميا في دونيتسك، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية». 

مقتل جنرال روسي

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام رسمية روسية، مقتل أحد كبار جنرالات الرئيس فلاديمير بوتين في كمين أوكراني في معركة منطقة دونباس، فيما قُتل قائد آخر، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

وأشارت القناة، إلى أنّ الميجور جنرال رومان كوتوزوف كان يقود قوات من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وبتأكيد وفاته يرتفع عدد كبار الضباط الذين فقدتهم روسيا في الغزو الذي استمر 14 أسبوعا إلى 60.

 

اقرأ المزيد:

قوات زابوريجيا في أوكرانيا تعتزم إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا

اتهام أوروبي لتركيا: تُجامل روسيا وليست في معسكر الغرب

روسيا تنجح في تحقيق أحد أهم أهدافها بأوكرانيا: ممر بري للقرم

اتهامات أوروبية لـ روسيا بالتسبب في أزمة الغذاء العالمية

روسيا تعلن السيطرة على «سفياتوغورسك» واستسلام 6489 جنديًا أوكرانيًا
بقلم رؤى ممدوح