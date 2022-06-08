أوكرانيا تعلن سقوط ضحايا جراء قصف روسي على مدرسة في دونيتسك 

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، سقوط ضحايا جراء قصف روسي استهدف مدرسة ومبنى حكوميا في دونيتسك، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

مقتل جنرال روسي

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام رسمية روسية، مقتل أحد كبار جنرالات الرئيس فلاديمير بوتين في كمين أوكراني في معركة منطقة دونباس، فيما قُتل قائد آخر، وفقًا لقناة «روسيا اليوم».

وأشارت القناة، إلى أنّ الميجور جنرال رومان كوتوزوف كان يقود قوات من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، وبتأكيد وفاته يرتفع عدد كبار الضباط الذين فقدتهم روسيا في الغزو الذي استمر 14 أسبوعا إلى 60.