قوات زابوريجيا في أوكرانيا تعتزم إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا

أعلنت قوات زابوريجيا الانفصالية في أوكرانيا عزمها إجراء استفتاء هذا العام للانضمام إلى روسيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

روسيا تعلن السيطرة على 97% من مقاطعة دونباس الأوكرانية

وقالت روسيا في وقت سابق إنها سيطرت على 97% من إحدى المقاطعتين اللتين تشكلان مقاطعة دونباس الأوكرانية، مما جعل الكرملين أقرب إلى هدفه المتمثل في الاستيلاء الكامل على قلب المنطقة الصناعية الشرقية لمناجم الفحم والمصانع.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، إن القوات الروسية تسيطر على كل إقليم لوهانسك تقريبا، ويبدو أن روسيا تحتل الآن ما يقرب من نصف مقاطعة دونيتسك، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين ومحللين عسكريين.

التخلي عن محاولة اقتحام كييف

وبعد التخلي عن محاولتها الفاشلة لاقتحام كييف قبل شهرين ، أعلنت روسيا أن الاستيلاء على دونباس بأكملها هو هدفها الرئيسي. ويقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الحكومية الأوكرانية في دونباس منذ 2014، وتحملت المنطقة وطأة الهجوم الروسي في الأسابيع الأخيرة.

وفي وقت مبكر من الحرب، سيطرت القوات الروسية أيضًا على منطقة خيرسون بأكملها وجزء كبير من منطقة زابوريزهزهيا في الجنوب. وتحدث المسؤولون الروس والمعينون المحليون عن خطط لتلك المناطق إما لإعلان استقلالها أو للانضمام إلى روسيا.

وقبل اندلاع الحرب في فبراير الماضي ، قال المسؤولون الأوكرانيون إن روسيا تسيطر على حوالي 7% من البلاد، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ، التي ضمتها روسيا في عام 2014، والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك ولوهانسك.

وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تسيطر الآن على 20% من البلاد، في حين أن قوات الكرملين لديها قوة نيران متفوقة، فإن المدافعين الأوكرانيين راسخون وأظهروا القدرة على الهجوم المضاد، وقال وزير الدفاع الروسي شويغو إن القوات الروسية استولت على الأحياء السكنية في سيفيرودونتسك وتقاتل للسيطرة على منطقة صناعية في ضواحي المدينة والبلدات المجاورة.