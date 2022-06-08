اتهام أوروبي لتركيا: تُجامل روسيا وليست في معسكر الغرب

اتهم البرلمان الأوروبي تركيا بأنها «تجامل» روسيا، وأنها ليست مع معسكر الغرب، وذلك حسبما نقلت «العربية نت» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل، وذلك بالرغم من أن روسيا عضو في حلف الشمال الأطلسي (الناتو).

تركيا تمنح أوكرانيا مسيرات بيرقدار وتمنع مناورات الناتو في البحر الأسود

وعلى الرغم من معارضة تركيا لـ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ بدايتها، وإمدادها أوكرانيا بطائرات بيرقدار المسيرة التركية الصنع، إلا أنها في المقابل رفضت أن تنضم للعقوبات الغربية ضد روسيا، كما ألغت مناورات كانت مقررة لـ حلف الناتو في البحر الأسود بالقرب من مسرح العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك بحجة أنها تلعب دور الوسيط في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قبل أيام، أن تركيا ألغت أو أجَّلت بعض مناورات حلف الناتو التي كان مخططا لها في البحر الأسود، وذلك بسبب متطلبات اتفاقية مونترو، كما برر وزير الخارجية التركي عدم انضمام بلاده للعقوبات ضد روسيا، قائلا: إذا انضممنا إلى العقوبات، فلن نكون قادرين على لعب دور الوساطة الذي لدينا الآن.

أردوغان: أطراف في الناتو تريد استمرار حرب روسيا وأوكرانيا

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أن بلاده لن تتخلى لا عن روسيا ولا عن أوكرانيا كما لن تتخلى عن مصالحها القومية، حسب قوله، مشيرا بشكل مبكر إلى الدور الذي اختارت تركيا أن تلعبه في الأزمة الروسية الأوكرانية، وعدم الانحياز بشكل كامل لأي من طرفي النزاع.

ولاحقا استضافت تركيا إحدى جولات المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أكد الرئيس التركي، رجب أردوغان، في بدايتها أن جميع الأطراف ستكون خاسرة في حال استمرار الحرب، وبعد تراجع أوكرانيا لاحقا عما اتفقت عليه في هذه المفاوضات، قال الرئيس التركي، إن هناك أطرافا في حلف الناتو من مصلحتها استمرار الحرب ولا تريد التوصل لاتفاق لإنهائها بين روسيا وأوكرانيا.

منظومة إس 400 الصاروخية.. أحد مظاهر قوة العلاقات الروسية التركية

وتحتفظ تركيا بعلاقات قوية مع روسيا، من بين أبرز ملامحها، حصولها على منظومة إس 400 الصاروخية من روسيا، وهو الأمر الذي أغضب الولايات المتحدة الأمريكية، ودفعها لفرض عقوبات على تركيا، كما رفضت تركيا عرضا أمريكيا لاحقا لإعطاء هذه المنظومة الصاروخية لأوكرانيا لدعمها في حربها ضد روسيا.