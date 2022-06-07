اتهامات أوروبية لـ روسيا بالتسبب في أزمة الغذاء العالمية

قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إنَّ روسيا تواجه انتقادات متزايدة بأنّها تحتجز ملايين الأطنان من القمح الأوكراني، وهو مصدر غذائي حيوي، لتحقيق مكاسب سياسية وسط أزمة الجوع المتفاقمة.

اتهامات بالتسبب في أزمة الجوع

واتهم تشارلز ميشيل رئيس المجلس الأوروبي روسيا باستخدام نفوذها على الإمدادات الغذائية في العالم كـ«صاروخ خفي ضد البلدان النامية».

وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فونتيل، إنَّ صاروخًا روسيًا دمر محطة حبوب رئيسية في ميناء ميكولايف على البحر الأسود في الأيام الأخيرة، في تناقض مع مزاعم موسكو بأنّها ليست مسؤولة عن منع صادرات المواد الغذائية الأوكرانية من الوصول إلى تلك الحدود.

وقال تشارلز ميشيل في جلسة لمجلس الأمن الدولي إنَّ أسعار المواد الغذائية ترتفع، وتدفع الناس إلى الفقر وتزعزع استقرار مناطق بأكملها وروسيا هي المسؤولة وحدها عن أزمة الغذاء هذه، بينما انسحب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة احتجاجًا على ذلك.

تحذيرات أمريكية لروسيا

وقالت الصحيفة إنَّ الولايات المتحدة حذرت من أن الكرملين يسعى لبيع الحبوب التي نهبها من أوكرانيا إلى الدول التي لديها خيارات قليلة لإطعام شعوبها، كما اتهمت الحكومة الأوكرانية روسيا بسرقة ما يصل إلى 500 ألف طن من القمح الأوكراني، بقيمة 100 مليون دولار منذ فبراير الماضي.

في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنَّه تحدث إلى الرئيس التركي بشأن الحصول على مساعدة تركيا في تأمين ممر آمن للسفن التي تحمل صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال إنَّ هناك 22 إلى 25 مليون طن من الحبوب العالقة في أوكرانيا، وسوف يزداد الأمر سوءًا بعد حصاد الخريف، عندما يتضخم المخزون إلى 75 مليون طن.