أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية و1.5 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا جماعيا، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعا بنسبة 1.87% عند مستوى 10236.06 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.14% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1837.15 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2742.97 نقطة بارتفاع نسبته 2.48%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 2.4%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 2.4%، ليغلق الجلسة عند 1792.52 نقطة، وبلغت قيم التداولات 901.8 مليون جنيه، من خلال التداول على 580.6 مليون سهم، وتنفيذ 42.498 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 125 سهمًا، وانخفض 11 سهمًا، واستقر 54 أخرى.

رأس المال السوقي يربح 1.5 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 673.358 مليار جنيه، بمكاسب 1.5 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 125.7 مليون جنيه للمصريين، و3.5 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع، بصافي 129.2 مليون جنيه.

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق مرتفعا بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 10000 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10200 يختبر المؤشر مستوى المقاومة 10400 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي 10200 نقطة.

وتابع عيد، أنه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 1800 نقطة، وأغلق مرتفعا بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة.

أضاف أنه في حالة استمرار الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 نقطة.