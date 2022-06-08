داود عبدالسيد بعد فوزه بجائزة النيل: «ممتن لكم جميعا»

أشاد المتابعون لنتائج جوائز الدولة هذا العام، بتصدر اسم المخرج الكبير داود عبدالسيد، قائمة الفائزين بجوائز العام الحالي، إذ عبر المخرج السينمائي عن سعادته، بالحصول على جائزة النيل، في الفنون، أرفع الجوائز الرسمية التي تقدمها وزارة الثقافة المصرية للمبدعين.

وتوجه «عبدالسيد» بالشكر إلى الجهات المرشحة، وإلى أعضاء المجلس الذين صوتوا له، وإلى الجمهور الذي يحتفي به، مضيفا لـ«الوطن»: «ممتن لكم جميعا، من اختار اسمي للترشح، ومن صوت لي لصالحي، وللجمهور الذي يحتفي بفوزي.. أشكركم جميعا».

جوائز الدولة

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، أمس، أسماء الفائزين بجوائز الدولة «التقديرية- النيل- التفوق- التشجيعية»، في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وذلك عقب انعقاد الاجتماع رقم 67 للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وحضور أعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكتروني على الجوائز.

وفاز بجائزة النيل في مجال الفنون، المخرج داود عبد السيد، في مجال الآداب، فاز الروائي إبراهيم عبد المجيد، في مجال العلوم الاجتماعية، فاز اسم المرحوم الدكتور رجائي عطية.

داود عبدالسيد

وداود عبدالسيد مخرج سينمائي ومؤلف، وهو مولود في 1946، حصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967.

بدأ العمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها «الأرض» مع المخرج يوسف شاهين، و«الرجل الذي فقد ظله» مع كمال الشيخ، و«أوهام الحب» مع ممدوح شكري.

ثم صنع أفلاماً تسجيلية اجتماعية بعد ذلك لشغفه برصد المدينة وأهلها، من بينها «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم 1976»، و«العمل في الحقل 1979»، و«عن الناس والأنبياء والفنانين 1980».

بعد ذلك بدأ في العمل على أفلام سينمائية ف أخرج فيلم «الصعاليك»، «مواطن ومخبر وحرامي»، فيلم «أرض الخوف»، و«الكيت كات»، و«البحث عن سيد مرزوق»، «رسائل البحر».