جهاز تعمير القاهرة: يجري العمل بالمنطقة الثقافية ضمن «حدائق الفسطاط»

كشف المهندس إبراهيم أبو عريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، أنه يجري العمل خلال هذه الفترة، داخل المنطقة الثقافية، وهي واحدة من المناطق التي يتضمنها مشروع حدائق الفسطاط.

المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية

وأشار مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن مشروع تطوير حدائق الفسطاط، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية.

وأضاف «أبو عريضة» أن مشروع حدائق الفسطاط قائم على التوازن بين الحضارة والمساحات الخضراء وطبيعة المنطقة، حيث يأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية والإسلامية، وإعادة رونقها.

وتابع مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، أن المنطقة الثقافية، تعد المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، من ناحية صلاح سالم، وبوابة متحف الحضارات.

المنطقة الثقافية بالمشروع تضم عددًا من المطاعم واللاند سكيب

وأوضح أن مشروع حدائق الفسطاط، سيكون بمثابة واجهة سياحية تخدم المنطقة بأكملها، بجانب كونها مزارا سياحيا، بمواصفات عالمية، للتعرف على حضارة مصر القديمة.

كما أشار مساعد رئيس جهاز التعمير، إلى أن المنطقة الثقافية ستطل مباشرة على بحيرة عين الصيرة، التي تم الانتهاء من تطويرها، ومتحف الحضارات، بالإضافة إلى جبل المقطم ومسجد محمد علي بالقلعة.

وأوضح «أبو عريضة»، أن المرحلة الأولى من مشروع حدائق الفسطاط، شملت تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، بمنطقة مجمع الأديان، على مساحة نحو 22 ألف متر مربع، وجرى افتتاحها أمام المُصلين، لأداء صلاة التراويح داخلها، خلال شهر رمضان الكريم.

وتطرق مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لشؤون التنفيذ، للحديث عن مكونات المنطقة الثقافية، بمشروع حدائق الفسطاط، حيث إنه من المخطط أن تضم المنطقة الثقافية بالمشروع، عددًا من المطاعم، واللاند سكيب، والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى نهر سيتصل ببحيرة عين الصيرة، التي جرى تطويرها خلال الفترة الماضية.