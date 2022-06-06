«قاسم»: المجزر الآلي في دمياط يوفر 2000 فرصة عمل بإدارة وطنية

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنّ هناك من المشروعات الهامة فيما يتعلق بالافتتاحات في دمياط، مثل افتتاح المجزر الآلي، الذي يعتبر من أكبر المجازر الموجودة في المحافظات المصرية، حيث يتيح 2000 فرصة عمل، تُدار بواسطة شركات وطنية تخدم الإنتاج الحيواني في دمياط والمحافظات المحيطة بها.

أهمية المجزر الآلي في دمياط

أضاف قاسم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة «DMC»، أن المجزر يحتوي على مبانٍ إدارية، ومخزن أعلاف وغيرها من المشروعات، وهناك مشروع مهم جدا ويتعلق بالأسواق، حيث جرى افتتاح سوق الجملة بشطا، بعدما طُور بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه، كما شهد السوق أنظمة حماية مدنية جديدة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي الموجودة فيه.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير كل الأسواق الرسمية والعشوائية في الدولة المصرية وإنشاء أسواق حديثة ومطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية في هذا الشأن.

تطوير 600 سوق

وأشار إلى أنّ هناك ما لا يقل عن 600 سوق، يجرى العمل على تطويرها، كما أن دمياط بها مجموعة من المشروعات التي يتم افتتاحها مثل موقف سيارات الاجرة بعزب النهضة، حيث جرى إنشاؤه على مساحة 5200 متر مربع ضمن خطة المحافظة لإنشاء مناطق حضارية في مناطق مختلفة، إذ انه مجهز بساحات انتظار بها مظلات حتى تتسع لـ250 سيارة، إلى جانب إنشاء مراكز خدمات مثل دورات المياه والكافيتريات والمقاعد للركاب.