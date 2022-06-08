إصابة طالبة بخرطوش في مشاجرة بين أشقاء في الوراق.. «كانت بتتفرج»

تلقى قسم الوراق إخطارا بحدوث مشاجرة بين طرفين، الأول شقيقان، مع الثاني كل من شقيقتهما وزوجها، بسبب خلاف بين الطرفين على قطعة أرض، وصلت إلى استخدام الخرطوش بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة إحدى الفتيات التي كانت تشاهد المشاجرة.

بداية الواقعة.. خلاف بسبب قطعة أرض

بدأ الخلاف بين الطرفين، الأول شقيقان والطرف الثاني شقيقتهما وزوجها، بسبب قطعة أرض ملك الطرف الاول «الشقيقان»، حيث اتهم الطرف الثاني «شقيقتهم وزوجها» بالاستيلاء على عقد قطعة الأرض للتحايل والاستيلاء عليها.

مشاجرة بين الأشقاء تنتهي بإصابة فتاة كانت تشاهدها من البلكونة

وأدى الخلاف بين الطرفين إلى حدوث المشاجرة أطلق فيها أحد الشقيقين عيارى خرطوش، أصابا فتاة طالبة عمرها 22 سنة كانت تشاهد المشاجرة من البلكونة نتيجة رش خرطوش في الوجه وأعلى الصدر.

نقل الفتاة المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج

تم نقل الطالبة المُصابة إلى مستشفى الساحل على الفور لإسعافها.