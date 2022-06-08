كشف ملابسات استغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين بالمنيا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».. متضمناً استغاثة من وجود مشاجرة بين أطراف عائلتين وإطلاق أعيرة نارية بدائرة قسم شرطة المنيا.

تفاصيل المشاجرة

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول «3 أشخاص»، طرف ثان «3 أشخاص» جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المنيا، إثر حدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص من الطرف ثاني وآخر من الطرف الأول تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري بالهواء دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة أحدهم «فرد خرطوش»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.