إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالدلنجات

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بين عائلتين في عزبة «الألف زهور»، التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بنقل 8 مصابين إلى مستشفى الدلنجات

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة الدلنجات يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ويجري عمل الفحوصات الطبية، وتحرير المحضر اللازم.

أسماء المصابين في مشاجرة عزبة «الألف زهور»

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «إبراهيم محمد نجيب»، 30 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«سارة عبدالجواد أبو مشط»، 22 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى، و«عزيزة محمد إبراهيم»، 40 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات وجروح وكسر في الذراع اليسرى، و«محمد نجيب إبراهيم»، 70 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، و«سعيد عبدالحليم عبدالكريم»، 42 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالبطن والصدر، و«محمد إبراهيم الشرقاوي»، 38 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، و«إمام محمد نجيب»، 28 سنة، مصاباً بكدمات وجروح متفرقة في الجسم، و«أحمد عبدالستار العباسي»، 20 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الدلنجات العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.