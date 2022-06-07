مقتل موظف في مشاجرة مع جاره ببني سويف

فرضت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، كردونًا أمنيًا عقب مصرع موظف بالضرائب العقارية ببني سويف، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، تلقاها من شابًا من جيرانه خلال مشاجرة بينهما بمحل سكنهما بقرية «القليعة» التابعة لقرية تلت بمركز الفشن.

بلاغ بوصول موظف لمستشفى الفشن المركزي جثة هامدة

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة المستشفى المركزي، بوصول شخص فى العقد الخامس من العمر، مصابًا بطعنة نافذة بالصدر، توفى على إثرها في أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي لضبط الجاني وأطراف المشاجرة.

تفاصيل الحادث

وبالانتقال والفحص، تبيّن من التحريات الأولية، أن المتوفى يدعى «بركات ح.ح» 44 عامًا، موظف بالضرائب العقارية، تلقى طعنة نافذة بالصدر من شابًا من جيرانه يدعى «محمود م.س» 25 عامًا، خلال مشاجرة بينهما بمحل سكنهما بقرية «القليعة» التابعة لقرية تلت بمركز الفشن، وجرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، إذ طلب مدير النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا بمحيط القرية، وعلى مداخل منطقة المشاجرة، لمنع تجدد الإشتباكات بين عائلتي الجاني والمجني عليه وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة الفشن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وأسباب المشاجرة.