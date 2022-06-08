خبير: حرص الحكومة على تنشيط التداول يعكس أهمية البورصة

تلقت البورصة المصرية دعمًا من بعض الأخبار الإيجابية التي تتعلق بتنشيط عملية التداول في البورصة المصرية باعتبارها من أهم أدوات التمويل، مما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق وجذب استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

صياغة إجراءات لتنشيط عملية التداول في البورصة

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من صياغة إجراءات لتنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.

حرص الحكومة على تقديم الدعم والمحفزات للبورصة

وقال حسام عيد خبير اقتصادي ومحلل مالي، إن البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات اليوم نشاطًا ملحوظاً في أداء المؤشرات منذ بداية التداولات.

اهتمام الدولة بسوق المال وجذب الاستثمارات

أضاف عيد، في تصريحات إلى «الوطن» أن حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تقديم الدعم والمحفزات للبورصة يؤكد على اهتمام الدولة بسوق المال وجذب الاستثمارات للبلد.

أحجام وقيم التداول اقتربت من حاجز المليار

وأشار عيد إلى أن هذه الأخبار الإيجابية كان لها مردود إيجابي على أحجام وقيم التداول في البورصة المصرية والتي اقتربت من حاجز المليار بعد أن شهدت تراجعات قوية خلال الفترة الماضية.

قطاع العقارات تصدر قائمة الأنشط بالبورصة

وأضح الخبير الاقتصادي، أن قطاع العقارات تصدر قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية خلال التعاملات اليوم، ثم جاء في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية واحتل قطاع البنوك المرتبة الثالثة في قائمة أنشط القطاعات بالبورصة المصرية بجلسة اليوم.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.87% عند مستوى 10236.06 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 3.14% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1837.15 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2742.97 نقطة بارتفاع نسبته 2.48%.