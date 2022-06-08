«حياة كريمة»: مشروعات خدمية مختلفة وفقا لاحتياجات فئات المجتمع

قالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إن هناك معايير موضوعة لاختيار الفئات المستهدفة للاستفادة بخدمات حياة كريمة ومنها أن يكون المستفيد من القرى الأكثر فقرا واحتياجا، ونكفل جميع فئات المجتمع المستحقة للدعم، لافتة إلى أن المبادرة تستند في قراراتها بدعم المستحقين إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والتقارير الميدانية لفريق العمل وقت دراسة الحالة وتقارير وزارة التضامن الاجتماعي.

المرأة المعيلة والشباب العاطل عن العمل في حياة كريمة

وأوضحت «ثروت» في مداخلة هاتفية لإكسترا نيوز، أن الخدمات المقدمة من مبادرة حياة كريمة تقدم للفئات المستهدفة وهي المرأة المعيلة والشباب العاطل عن العمل أو غير القادرين على العمل من ذوي الإعاقة والأسر الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن الخدمات المقدمة تتضمن مشروعات خاصة تختلف من فئة لأخرى حيث تتضمن فئة المرأة المعيلة مبادرة توعية ومشروعات تمكين اقتصادي وصحة إنجابية وصحة المرأة وتربية الأطفال بشكل عام، وفئة الشباب العاطل عن العمل تتضمن مبادرات تدريبية وتمكين وتوعية ومختلف التدخلات التي تؤهله لسوق العمل، وعن فئة الايتام نعمل على ضمان مستقبل افضل لهم من خلال فتح دفاترالتوفير وتجهيز الفتيات قبل الزواج بعد تدريبهن من خلال دورات تدريبية متخصصة.

الوعي والتدريب السبيل الوحيد لاستدامة المشروعات

وأشارت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إلى أن الوعي والتدريب بشكل عام هما السبيل الوحيد لاستدامة أي من المشروعات المقدمة للفئات المستهدفة، «نعمل على تدريب المستفيدين أولا ثم نعطيهم المشروع بعد التأكد من قدرتهم على الحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب على نظم التسويق والإدارة وغيرها من الأمور التي يجب تعلمها قبل البدء في العمل».