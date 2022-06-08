حياة كريمة: نفذنا 8 آلاف مشروع بتكلفة 44 مليار جنيه في التعليم والصحة بالبحيرة

قال مهند عبد العزيز، منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة البحيرة، إن المحافظة كانت من أكثر المحافظات حظا في الاستفادة من خدمات مبادرة حياة كريمة، إذ بلغت عدد المشروعات بالمحافظة، أكثر من 8000 آلاف مشروع خدمي، بتكلفة إجمالية قدرها 44 مليار جنيه، في 6 مراكز على مستوى المحافظة في المرحلة الحالية، وهي «دمنهور-أبو المطامير- أبو حمص- حوش عيسى- وادي النطرون- كفر الدوار».

حياة كريمة في البحيرة تخدم 42 قرية

أوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية لـ«اكسترا نيوز»، أن المرحلة الحالية من مبادرة حياة كريمة في البحيرة، تغطي 42 قرية رئيسية وتوابعها، التي تبلغ أكثر من 3900 تابع، لافتا إلى أن أبرز المشروعات التي أُنجزت تمثلت في الأبنية التعليمية والصرف الصحي والاتصالات ومنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يخدم المواطن في محافظة البحيرة.

توجيهات رئاسية بالعمل على أولويات المواطن

وأشار «عبد العزيز»، إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون المشروعات المنفذة بالقرى تخدم المواطن من الدرجة الأولى، وفقا لاحتياجاته الضرورية، وبناء عليه جرى تشكيل لجان تنمية مجتمعية بالتعاون بين الوزارات المعنية والمواطنين والأهالي والشباب، لتوضيح الاحتياجات الحقيقية التي تحتاجها هذه القرى، مضيفا أن هناك معايير وأولويات يقاس عليها في انشاء وتدشين المشروعات تتعلق بحجم الكثافة السكانية التي يخدمها المشروع بشكل فعلي ومقارانتها باقرب الخدمات المماثلة في القرى القريبة للتأكد من جدوى المشروعات.

تنفيذ 90% من مشروعات حياة كريمة في البحيرة خلال عام

وأكد منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة البحيرة، أن المبادرة اهتمت بتنمية الانسان مثلما اهتمت بتنمية البنية التحتية، وأن بناء الانسان يعد من أهم اهداف المبادرة لتنمية قدراته وتوعيته بالاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة له ويكون على قدر كبير من تحمل المسؤولية تجاه الحفاظ على مكتسبات المبادرة، مشيدا بحجم الرضا الشعبي من المواطنين خاصة وان المشروعات المنفذة كانت من اولويات احتياجات المواطنين وخلال عام جرى تنفيذ 90% من المشروعات المخططة وبجودة عالية ومدى زمني استثنائي.